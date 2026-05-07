Zugstrecke nach Rosenheim stundenlang gesperrt

Für zahlreiche Pendler hieß es am frühen Donnerstagmorgen: Bitte warten. Ein Rettungseinsatz am bayerischen Chiemsee sorgte für eine Sperre der Zugverbindung von Salzburg nach Rosenheim.
Bereits ab 5:45 Uhr waren keine Fahrten mehr möglich, die meisten Züge verweilten deshalb in den Bahnhöfen. Wo es ging, wurde der Fernverkehr großräumig über Zell am See umgeleitet.
Zum Rettungseinsatz war zunächst nichts Genaues bekannt. Für Reisende ergaben sich Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden. Entwarnung erfolgte laut ÖBB-Informationen Stunden später, kurz nach 8 Uhr morgens konnte der Bahnverkehr wieder den Betrieb aufnehmen.
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