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„Harte Hunde“ gefragt:

Im Kampf gegen den Abstieg gibt es keine Schmerzen

Fußball National
07.05.2026 18:30
Elf Treffer hat GAK-Transferaktie Ramiz Harakate schon bejubelt.
Elf Treffer hat GAK-Transferaktie Ramiz Harakate schon bejubelt.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

GAK-Torjäger Ramiz Harakate will am Samstag gegen Altach in Graz dem Kellerkampf endgültig Adieu sagen. Seine Schulter wird den Wirbelwind aus Paris, der nicht nur ein großer Fan seiner französischen Landsleute ist, daran nicht hindern.

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Abstiegskampf – das ist sicher nicht die Bühne für „Warmduscher“! Fast bei allen Klubs der Bundesliga-Qualifikationsrunde beißen angeschlagene Spieler die Zähne aufeinander und werfen sich unter Schmerzen in die Schlacht. Beim WAC spielt Kapitän Renner mit Bänderrissen in der Schulter, Wimmer mit gebrochener kleiner Zehe. Tirol-Kapitän Hinterseer tritt mit doppeltem Bänderriss im Sprunggelenk an. Beim GAK ziert Donovan Pines eine Riesenschwellung den Knöchel – und Torjäger Ramiz Harakate kann kaum den Arm heben.

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