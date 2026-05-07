Im Kampf gegen den Abstieg gibt es keine Schmerzen

Abstiegskampf – das ist sicher nicht die Bühne für „Warmduscher“! Fast bei allen Klubs der Bundesliga-Qualifikationsrunde beißen angeschlagene Spieler die Zähne aufeinander und werfen sich unter Schmerzen in die Schlacht. Beim WAC spielt Kapitän Renner mit Bänderrissen in der Schulter, Wimmer mit gebrochener kleiner Zehe. Tirol-Kapitän Hinterseer tritt mit doppeltem Bänderriss im Sprunggelenk an. Beim GAK ziert Donovan Pines eine Riesenschwellung den Knöchel – und Torjäger Ramiz Harakate kann kaum den Arm heben.