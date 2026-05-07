„Master“ Rebernig hofft auf den ersten WM-Einsatz

Österreichs Eishockeyteam schwitzt in Klagenfurt! Am Samstag steigt der Test gegen Slowenien (16.20), es ist das letzte Match von Rot-Weiß-Rot vor der Weltmeisterschaft ab 15. Mai in der Schweiz. Ein Crack hat im Länderspiel sehr viel vor: VSV-Sturmtank Maximilian Rebernig. Der 25-jährige Salzburger könnte erstmals überhaupt in seiner Karriere ein Ticket für ein Großereignis lösen. Teamchef Roger Bader hat einen Tipp für ihn.