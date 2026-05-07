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„Master“ Rebernig hofft auf den ersten WM-Einsatz

Eishockey
07.05.2026 21:01
Sturmtank Maxi Rebernig (M.) im Testmatch gegen Deutschland.
Sturmtank Maxi Rebernig (M.) im Testmatch gegen Deutschland.(Bild: GEPA)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Österreichs Eishockeyteam schwitzt in Klagenfurt! Am Samstag steigt der Test gegen Slowenien (16.20), es ist das letzte Match von Rot-Weiß-Rot vor der Weltmeisterschaft ab 15. Mai in der Schweiz. Ein Crack hat im Länderspiel sehr viel vor: VSV-Sturmtank Maximilian Rebernig. Der 25-jährige Salzburger könnte erstmals überhaupt in seiner Karriere ein Ticket für ein Großereignis lösen. Teamchef Roger Bader hat einen Tipp für ihn.

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Österreichs Eishockey-Nationalteam spult am Samstag in Klagenfurt gegen Slowenien die Generalprobe für die A-WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) ab! Ein Crack ist besonders motiviert: VSV-Stürmer Maximilian Rebernig. Der 25-jährige Salzburger könnte erstmals ein Ticket für eine Weltmeisterschaft lösen.

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