Der Showdown ums Unfallkrankenhaus rückt näher

Mittlerweile ist es zwölf Jahre her, dass zwischen Land Kärnten, Kabeg und AUVA die Absichtserklärung für den Umzug des Unfallkrankenhauses auf das Klinikum-Gelände in Klagenfurt unterfertigt wurde. Und seit damals ist es ein Hin und Her – obwohl man in den vergangenen Jahren immer wieder vor dem Deal stand und die AUVA auch das Gebäude der ehemaligen Chirurgie Ost am Gelände des Klinikums ankaufte.