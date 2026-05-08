Der Showdown ums Unfallkrankenhaus rückt näher

Die geplante Kooperation von Klinikum Klagenfurt und Unfallkrankenhaus steht auf wackeligen Beinen. Während in der Causa demnächst eine Entscheidung fallen dürfte, müssen sich auch der Nationalrat und das Gesundheitsministerium damit auseinandersetzen.
Mittlerweile ist es zwölf Jahre her, dass zwischen Land Kärnten, Kabeg und AUVA die Absichtserklärung für den Umzug des Unfallkrankenhauses auf das Klinikum-Gelände in Klagenfurt unterfertigt wurde. Und seit damals ist es ein Hin und Her – obwohl man in den vergangenen Jahren immer wieder vor dem Deal stand und die AUVA auch das Gebäude der ehemaligen Chirurgie Ost am Gelände des Klinikums ankaufte.
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