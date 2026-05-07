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Fußball-Unterhaus: U10-Coach übernimmt Liga-Team

Fußball Unterhaus
07.05.2026 21:58
Die Köttmannsdorfer sind unter neuer Leitung.
Die Köttmannsdorfer sind unter neuer Leitung.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Albert Kurka
Von Lukas Töfferl , Stefan Plieschnig und Albert Kurka

Köttmannsdorf machte Trainer-Präsentation unnötig spannend – Leader Völkermarkt als erste Herausforderung. Bei ATSV Wolfsberg soll Coach-Entscheidung für nächste Saison schon bald fallen. In der Regionalliga hört ein Kärntner Ex-Bundesliga-Goalie auf.

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Von 2013 bis 2022 streifte Goalie Alex Kofler 248-mal das Trikot des WAC über, spielte mit den Lavanttalern in der 2. Liga, der Bundesliga und dem Europacup. 2022 wechselt der heute 39-Jährige zu seinem Heimatverein Velden, wo er heuer wohl die Fußballschuhe an den Nagel hängen wird.

Alexander Kofler (re.) wird seine Karriere beenden.
Alexander Kofler (re.) wird seine Karriere beenden.(Bild: Bernd Stefan)

„Er wird hauptsächlich im Trainerteam weiterarbeiten. Wenn Not am Mann ist, kann er einspringen“, so Velden-Coach Marcel Kuster. Die neue Nummer eins in der kommenden Saison wird Marko Soldo, der einst wie Kofler beim WAC als Profi unter Vertrag stand. Mit Defensivspieler Daniel Genser wurde ein Neuzugang für 2025/26 nun fixiert. Fertig ist man mit der Kaderplanung aber noch nicht. „Im Sturm und in der Abwehr suchen wir noch nach Verstärkungen“, verrät Kuster, vorm heutigen Heimspiel gegen Gurten.

Bei Nachzügler Treibach geht’s intern nach drei Pleiten in Folge voll rund. Ein Sieg gegen Weiz ist fast Pflicht.

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Der Umbruch bei Kärntner-Liga-Klub Köttmannsdorf läuft. Neo-Sportboss Thomas Weratschnig erledigte seine erste Amtshandlung. Und da suchte er den ganz großen, dramatischen Auftritt! Am Dienstag kündigte er vor der Mannschaft an, nach dem freiwilligen Abgang von Nenad Pavicevic bereits einen Interimstrainer zu haben, verriet ihn den Spielern aber zu deren Ärgernis nicht.

Erst am Donnerstag präsentierte er seine Lösung: Anstatt eines echten Kapazunders übernimmt Daniel Jöbstl, zuletzt bei der U10 in Viktring tätig, bis Sommer. Er gibt am Freitag bei Leader Völkermarkt (Oliver und Mario Kuester sind gelb-gesperrt) sein Trainerdebüt bei den „Großen“.

Donau-Spielstätte geprüft
Donau, erster Verfolger der Jauntaler, denkt bereits an die Zukunft, ließ die eigene Spielstätte auf Regionalligatauglichkeit prüfen. „Es sind viele Kleinigkeiten zu machen, aber es ist nicht unmöglich. So muss zum Beispiel der Platz verschmälert werden, da der Sicherheitsabstand zwischen den Personen nicht gewährleistet werden kann“, erklärt Obmann Lukas Koch. Heute geht es zu ATUS Ferlach.

Beim ATSV Wolfsberg ist Mario Romac Sportlicher Leiter und Trainer.
Beim ATSV Wolfsberg ist Mario Romac Sportlicher Leiter und Trainer.(Bild: Hermann Sobe)

Romac hätte gerne neuen Trainer
Auch der Dritte ATSV Wolfsberg spitzt weiter auf die Tabellenführung. Gegen Schlusslicht Nußdorf sind drei Punkte eingeplant. Trainer Mario Romac überlegt, ab nächster Saison nur noch den Sportlichen Leiter zu machen, siet sich nach einem passenden Coach um: „Die Entscheidung wird vorm Saisonende fallen. Wir haben immer wieder gesucht, aber nie jemanden gefunden. Für mich ist die Belastung sehr groß.“

St. Veit düst indes zu Lendorf, das zuletzt fünf Liga-Siege in Folge feierte. „Sie haben einen super Lauf, sind der Favorit“, weiß St. Veits Coach Arno Kozelsky. Einer seiner Kicker spielte sich zuletzt in die Auslage: Maxi Trappitsch. Der 20-Jährige traf heuer bereits 13-mal, soll nun auch bei Velden ein Thema sein.

Zum Derby kommt’s am Freitag zwischen SAK und Austria Klagenfurts Amateure. Letztere sind im Pech – weil die Profis in die Regionalliga absteigen, müssen sie ja auch fix runter. Erst ab der nächsten Saison ändert der KFV diese Regel: Künftig muss keine Klasse zwischen erster und zweiter Mannschaft liegen.

Weitere Änderungen ab der Saison 2026/27:

  • In der Kärntner Liga müssen nur noch mindestens drei statt vier Kicker des Jahrgangs 2004 oder jünger am Spielbericht stehen.
  • Als Verbandsspieler gelten künftig Fußballer, die zumindest fünf Jahre im ÖFB (nicht KFV) gemeldet sind.
  • In den zweiten Mannschaften müssen nur noch acht statt bisher zehn U23-Akteure am Bericht stehen.
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