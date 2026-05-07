Fußball-Unterhaus: U10-Coach übernimmt Liga-Team

„Er wird hauptsächlich im Trainerteam weiterarbeiten. Wenn Not am Mann ist, kann er einspringen“, so Velden-Coach Marcel Kuster. Die neue Nummer eins in der kommenden Saison wird Marko Soldo, der einst wie Kofler beim WAC als Profi unter Vertrag stand. Mit Defensivspieler Daniel Genser wurde ein Neuzugang für 2025/26 nun fixiert. Fertig ist man mit der Kaderplanung aber noch nicht. „Im Sturm und in der Abwehr suchen wir noch nach Verstärkungen“, verrät Kuster, vorm heutigen Heimspiel gegen Gurten.