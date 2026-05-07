Saalbach kehrt 2027 in den Ski-Weltcup zurück

2027 lockt der alpine Ski-Weltcup wieder Tausende Fans nach Saalbach. Für den 27. und 28. Februar sind eine Herren-Abfahrt sowie ein Super-G geplant, wie der ÖSV am Donnerstag bekannt gab. Indes mussten die für St. Anton geplanten Damen-Bewerbe abgesagt werden.
„Die Rückkehr von Saalbach ist weit mehr als ein sportliches Signal – sie zeigt, dass sich Investitionen in Qualität, Organisation und nachhaltige Strukturen langfristig auszahlen“, so Generalsekretär Christian Scherer in einer Aussendung des Österreichischen Skiverbands.
2024 war Saalbach Austragungsort des Weltcup-Finales, im Jahr darauf fand in der Salzburger Gemeinde die Ski-Weltmeisterschaft statt. Nach einem Jahr Pause kehrt der Ski-Zirkus nun zurück auf den Zwölferkogel.
St. Anton fliegt aus dem Kalender
Keine Weltcup-Rennen wird es indes in St. Anton geben. „Für den Termin am 9. und 10. Jänner in St. Anton war es leider nicht möglich, die Rennen um eine Woche zu verschieben – was unter anderem aufgrund der Pisten- und Unterkunftssituation notwendig gewesen wäre. Auch Gespräche mit Zauchensee brachten keine Lösung. Daher mussten wir die FIS informieren, dass wir den Damentermin nicht durchführen können“, heißt es in der Aussendung.
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