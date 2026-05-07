Saalbach kehrt 2027 in den Ski-Weltcup zurück

St. Anton fliegt aus dem Kalender

Keine Weltcup-Rennen wird es indes in St. Anton geben. „Für den Termin am 9. und 10. Jänner in St. Anton war es leider nicht möglich, die Rennen um eine Woche zu verschieben – was unter anderem aufgrund der Pisten- und Unterkunftssituation notwendig gewesen wäre. Auch Gespräche mit Zauchensee brachten keine Lösung. Daher mussten wir die FIS informieren, dass wir den Damentermin nicht durchführen können“, heißt es in der Aussendung.