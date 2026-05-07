Verunfallter Scooter-Lenker nach Salzburg geflogen

Kurz vor dem Ortsende von Loibichl fuhr der 44-Jährige nach links in Richtung Fahrbahnmitte, um einem am rechten Fahrstreifen aufgestellten Scherengitter samt Ankündigung der bevorstehenden Straßensperre auszuweichen. Dabei kam es in der Straßenmitte zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden E-Scooter-Lenker, welcher durch den Anprall zu Boden geschleudert wurde. Der 43-Jährige trug keinen Helm und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Salzburg geflogen. Ein mit dem 44-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.