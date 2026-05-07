Auto streifte Wanderin und verletzte 64-Jährige

In Bramberg am Wildkogel wurde eine 64-jährige Fußgängerin von einem Auto gestreift und verletzt. Die Frau stürzte und kam ins Tauernklinikum Zell am See. Der Lenker hatte 2,16 Promille, verlor den Führerschein und durfte nicht weiterfahren.
Eine gemütliche Wanderung endete für eine 64-jährige Einheimische im Krankenhaus. Am Mittwochnachmittag fuhr ein 54-jähriger Bramberger mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße vom Ortszentrum in Richtung Bramberger Sonnberg, während eine vierköpfige Wandergruppe denselben Wegabschnitt in diese Richtung nutzte.
Beim Vorbeifahren streifte der Pkw die am Fahrbahnrand gehende Frau mit der rechten Fahrzeugseite. Sie stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die Verletzte in das Tauernklinikum Zell am See. Ein Alkomattest beim Lenker ergab 2,16 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.
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