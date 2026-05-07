Auto streifte Wanderin und verletzte 64-Jährige

Beim Vorbeifahren streifte der Pkw die am Fahrbahnrand gehende Frau mit der rechten Fahrzeugseite. Sie stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die Verletzte in das Tauernklinikum Zell am See. Ein Alkomattest beim Lenker ergab 2,16 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.