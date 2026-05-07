Alpenverein will sein Gebäude im Nonntal kaufen

Bisher platzt man beim Verein mit seinen Aktivitäten aus allen Nähten. Im Gebäude, das man sich noch mit anderen Institutionen teilt, werden nach der Abwicklung des Kaufes die Büroflächen und Sozialräume erweitert. Damit sollen mehr Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden entstehen. Zusätzlich sind neue Gruppen- und Besprechungsräume geplant sowie größere Flächen für Archiv und Bibliothek.