Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

LASK, Sturm, Salzburg

Wer wird Meister? So tippen Legenden das Finish!

Bundesliga
07.05.2026 18:34
Der LASK gewann mit dem Cup den ersten Titel seit 1965 – und nun das Double?
Der LASK gewann mit dem Cup den ersten Titel seit 1965 – und nun das Double?(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Burghard Enzinger , Christoph Nister und Oliver Gaisbauer

LASK, Sturm oder doch noch Salzburg: Wer holt am Ende den Meisterteller?  Die „Krone“ ließ Klub-Ikonen von den drei verbliebenen Titelkandidaten die Ergebnisse der letzten beiden Bundesligarunden tippen – und damit den schlussendlichen Champion!

0 Kommentare

Noch zwei Runden sind zu spielen, sechs Punkte zu gewinnen – und insgesamt in der Bundesliga-Saison 2025/26 noch zwölf Partien zu absolvieren. Die die „Krone“ Legenden der Titelanwärter LASK, Sturm und Salzburg tippen ließ!

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
07.05.2026 18:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Ehefrau und Tochter vor Linzer Gasthaus erschossen
136.822 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
126.637 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.630 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1249 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
730 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Bundesliga
Sport Tv Logo
LASK, Sturm, Salzburg
Wer wird Meister? So tippen Legenden das Finish!
Sport Tv Logo
„Harte Hunde“ gefragt:
Im Kampf gegen den Abstieg gibt es keine Schmerzen
Krone Plus Logo
Interview zum Abschied
Was Hartberg-Trainer Schmid seinem Nachfolger rät
Meister 2013 hört auf
Hosiner beendet Karriere, aber bleibt bei Austria
Will nach Europa
Salzburg eine Option! Ronaldo-Sohn vor Wechsel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf