Wer wird Meister? So tippen Legenden das Finish!

LASK, Sturm oder doch noch Salzburg: Wer holt am Ende den Meisterteller? Die „Krone“ ließ Klub-Ikonen von den drei verbliebenen Titelkandidaten die Ergebnisse der letzten beiden Bundesligarunden tippen – und damit den schlussendlichen Champion!
Noch zwei Runden sind zu spielen, sechs Punkte zu gewinnen – und insgesamt in der Bundesliga-Saison 2025/26 noch zwölf Partien zu absolvieren. Die die „Krone“ Legenden der Titelanwärter LASK, Sturm und Salzburg tippen ließ!
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