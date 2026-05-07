Stadt Salzburg entschärft Durchzugsstraßen

Als mittelfristige Maßnahme arbeitet die Bauabteilung daran, die Sicherheit von Radfahrern rund um die Schwabenwirtsbrücke zu verbessern. Sie verbindet die Stadtteile Gnigl und Schallmoos und gilt in puncto Sicherheit als Problemstelle. Eine erste Verbesserung wird die Erneuerung aller Markierungen rund um die Brücke bringen. Weiter nördlich soll die Fußgängerunterführung zwischen Robinigstraße und Aglassingerstraße auch adaptiert werden.