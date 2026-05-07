Stadt Salzburg entschärft Durchzugsstraßen

Mit dem Start der Bausaison setzt die Stadt Salzburg verstärkt auf Maßnahmen, um die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern im Straßenverkehr zu verbessern. In den Stadtteilen Gnigl und Sam folgt die Stadt Anregungen aus der Bevölkerung.
Das betrifft zum einen die Grazer Bundesstraße, wo sich Anrainer seit Jahren über unerlaubten Durchzugsverkehr ärgern. Die historisch gewachsene Straße ist eng und hat keinen Platz für Gehsteige, wird aber missbräuchlich als Abkürzung zwischen Minnesheimstraße und Linzer Bundesstraße genutzt. Als erster Schritt wurden eine Bremsschwelle am oberen Ende der Grazer Bundesstraße errichtet und die Gehsteige ausgebaut. Weitere Maßnahmen sind in Prüfung.
Auch die Anrainer in der Reisenbergerstraße kämpfen mit unerlaubtem Durchzugsverkehr. Deshalb wurde an der Einfahrt von der Parscher Straße eine Bremsschwelle gebaut. In den kommenden Jahren ist zudem ein Gehsteig geplant.
Als mittelfristige Maßnahme arbeitet die Bauabteilung daran, die Sicherheit von Radfahrern rund um die Schwabenwirtsbrücke zu verbessern. Sie verbindet die Stadtteile Gnigl und Schallmoos und gilt in puncto Sicherheit als Problemstelle. Eine erste Verbesserung wird die Erneuerung aller Markierungen rund um die Brücke bringen. Weiter nördlich soll die Fußgängerunterführung zwischen Robinigstraße und Aglassingerstraße auch adaptiert werden.
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