„Ried nach Europa und WAC bleibt in der Liga!“

So lautet zumindest der Traum von Michael Sollbauer. Der Verteidiger im Dienste von Bundesligist Ried trifft am Samstag auf den WAC – für den er nach wie vor der „Rekordspieler“ ist. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub feiert der 36-jährige Kärntner ein ganz besonderes Jubiläum. Sonst? WAC-Mittelfeldmotor Schöpf wurde zuletzt in Linz gesichtet, es gibt ein Bild davon– er könnte im Sommer zum LASK wechseln.