Abfahrtssperren werden zu Pfingsten aktiviert

Heuer werden entlang der Tauernautobahn wieder die Abfahrtssperren aktiviert: Sie gelten in den Monaten Mai, Juli, August und September zwischen Puch-Urstein und Zederhaus. Das bedeutet: Autofahrer, die nur durch das Bundesland durchreisen, müssen auf der A10 bleiben – zur Entlastung der Anrainer.
Bereits am Pfingstwochenende zwischen 22. und 25. Mai werden die Abfahrtsperren auf der A10 aktiviert. Sie gelten auch am 30. Mai. An diesem Tag wird die Brenner-Autobahn durch eine Demonstration blockiert. Befürchtet wird, dass die Tauernautobahn als Ausweichstrecke genutzt werde. Ebenso gültig sind die Abfahrtssperren über die Sommerferien: zwischen 11. Juli und 13. September.
Kontrolliert wird das Ganze von der Polizei, einem Sicherheitsdienst und den Teams der Asfinag-Traffic-Manager. Neben den Abfahrtssperren auf der A10 gelten über die Sommerferien auch Durchfahrtssperren in mehreren Ortszentren. Betroffen davon sind: Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und die Stadt Salzburg.
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