Abfahrtssperren werden zu Pfingsten aktiviert

Bereits am Pfingstwochenende zwischen 22. und 25. Mai werden die Abfahrtsperren auf der A10 aktiviert. Sie gelten auch am 30. Mai. An diesem Tag wird die Brenner-Autobahn durch eine Demonstration blockiert. Befürchtet wird, dass die Tauernautobahn als Ausweichstrecke genutzt werde. Ebenso gültig sind die Abfahrtssperren über die Sommerferien: zwischen 11. Juli und 13. September.