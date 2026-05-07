Göriach setzt auf Wohnen für junge Familien

In Göriach konnte die Gemeinde neues Bauland für Einheimische sichern. Das Budget hat Bürgermeisterin Waltraud Grall gut im Griff: „Große Sprünge können wir halt nicht machen“, meint sie in der „Krone“-Gemeindeserie.
Was ist das Lebenswerte an Göriach? „Einfach beim Fenster hinausschauen“, sagt Waltraud Grall, erste und einzige Bürgermeisterin im Lungau. Extra Respekt musste sie sich deshalb nie verschaffen. Frauen in der Politik seien schon lange keine Exotinnen mehr, sagt sie.
Das Budget von rund einer Million Euro lässt in der 343-Einwohner-Gemeinde genug Spielraum, auch in Sparzeiten. „Wir haben in den letzten Jahren viel gemacht“, betonte die Ortschefin bei einem Interview Ende 2025 und nannte Beispiele: Friedhofserweiterung, eine zusätzliche Fläche beim Sportplatz.
Eine Besonderheit hat sich im Dorf auch erhalten. Den Kirchturm nutzt die Feuerwehr zum Schlauchtrocknen mit. Und die wahrscheinlich wichtigste Neuerung: „Wir konnten gerade vier Bauplätze aufschließen“, so Grall. Auf einem Sonnenhang soll leistbares Wohnen möglich sein. „Wir brauchen attraktive Angebote für junge Familien.“ Sie hofft, dass es eine Lockerung der Kreditbedingungen den Jungen leichter macht.
Der Tourismus ist mit rund 21.000 Nächtigungen für ein kleines Dorf stark. Es führen von Göriach aus richtige Bilderbuch-Routen in die Berge hinauf. Weit herum bekannt ist das Hüttendorf auf knapp 1500 Meter Seehöhe, wo eine Agrargemeinschaft mehrere Almen bewirtschaftet. Und es gibt auch Prominenz im Dorf: Die Göriacherin Christina Bauer (Backen mit Christina) hat sich als Backmeisterin, Bloggerin und Autorin einen Namen gemacht.
Die Eingliederung in eine größere Nachbargemeinde ist in Göriach kein denkbarer Weg in die Zukunft. „Wir arbeiten ja schon in Verbänden zusammen und sparen dadurch“, so Grall.
Die Infrastruktur funktioniert: Es gibt sogar eine Bibliothek mit Ehrenamtlichen, zwar keinen Nahversorger, aber einen Hofladen. Durch ein neues Mikro-Öffi-Projekt wurde jetzt auch die Verkehrsanbindung besser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.