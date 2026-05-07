Göriach setzt auf Wohnen für junge Familien

Der Tourismus ist mit rund 21.000 Nächtigungen für ein kleines Dorf stark. Es führen von Göriach aus richtige Bilderbuch-Routen in die Berge hinauf. Weit herum bekannt ist das Hüttendorf auf knapp 1500 Meter Seehöhe, wo eine Agrargemeinschaft mehrere Almen bewirtschaftet. Und es gibt auch Prominenz im Dorf: Die Göriacherin Christina Bauer (Backen mit Christina) hat sich als Backmeisterin, Bloggerin und Autorin einen Namen gemacht.