Polizei stoppt Drogenlenker, Kind falsch gesichert

Bei einer Kontrolle in der Stadt Salzburg stoppte die Polizei einen 34-jährigen Lenker ohne Führerschein. Sein dreijähriges Kind war nur unzureichend gesichert, ein Hund wurde ungesichert am Beifahrersitz transportiert. Wegen Symptomen einer Suchtmittelbeeinträchtigung untersagten die Beamten die Weiterfahrt.
Eine Verkehrskontrolle in der Stadt Salzburg deckte gleich mehrere Verstöße auf. Am Nachmittag hielten Polizisten einen 34-jährigen Österreicher an, der keinen Führerschein besaß. Auf der Rückbank saß sein dreijähriges Kind, das laut Polizei mangelhaft und mit einer ungeeigneten Sitzerhöhung gesichert war.
Auf dem Beifahrersitz wurde zudem ein Hund ungesichert mitgeführt. Weil der Lenker Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung zeigte, untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Er wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.
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