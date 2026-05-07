Polizei stoppt Drogenlenker, Kind falsch gesichert

Eine Verkehrskontrolle in der Stadt Salzburg deckte gleich mehrere Verstöße auf. Am Nachmittag hielten Polizisten einen 34-jährigen Österreicher an, der keinen Führerschein besaß. Auf der Rückbank saß sein dreijähriges Kind, das laut Polizei mangelhaft und mit einer ungeeigneten Sitzerhöhung gesichert war.