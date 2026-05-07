„Wir gehören zurück in die Bundesliga“

Austria Lustenau steht kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga und mittendrin ist auch ein Torhüter aus dem Pongau! Domenik Schierl schaffte mit den Vorarlbergern schon einmal den Sprung ins Oberhaus und sprach mit der „Krone“ über das große Ziel und das kommende Spiel gegen die Salzburger Austria.
Drei Punkte aus den letzten beiden Spielen benötigt Lustenau in der 2. Liga noch, dann wäre die Rückkehr in die Bundesliga (2024 stieg man ab) fix. „Der Derbysieg gegen Bregenz am Wochenende war extrem wichtig. Die Stimmung ist jetzt gut, wir haben es selbst in der Hand“, sagt Domenik Schierl.
Der Pongauer Goalie hütet seit 2019 das Tor der Vorarlberger und weiß, wie sich ein Aufstieg anfühlt. „Für mich hätte er heuer mehr Bedeutung als 2022. Als ich nach unserem Abstieg bei der Austria geblieben bin, haben mich viele Menschen abgeschrieben und belächelt. Aber ich wollte unbedingt mit Lustenau wieder rauf, weil wir in die Bundesliga gehören und mit unserem Stadion und unserem Umfeld nichts in der 2. Liga verloren haben“, stellt der 31-Jährige, dessen Vertrag sich bei einem Aufstieg automatisch verlängert klar. Druck verspürt er in der aktuellen Situation aber nicht: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen und freue mich einfach auf das nächste Spiel.“
„Fans sind einzigartig“
In diesem geht es am Freitag (18) auswärts gegen die Salzburger Austria. Für Schierl eine besondere Partie. „Freunde und Familie konnten zum Glück schon Karten ergattern. In der Heimat zu spielen, ist natürlich immer speziell.“ Die Saison der Violetten hat der St. Johanner genau verfolgt: „Das wird für uns ein harter Brocken, denn die Austria spielt eine richtig gute Saison gespielt und hat einzigartige Fans. Ich hoffe, dass sie es irgendwann in die Bundesliga schaffen.“
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