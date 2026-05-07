„Wir gehören zurück in die Bundesliga“

Der Pongauer Goalie hütet seit 2019 das Tor der Vorarlberger und weiß, wie sich ein Aufstieg anfühlt. „Für mich hätte er heuer mehr Bedeutung als 2022. Als ich nach unserem Abstieg bei der Austria geblieben bin, haben mich viele Menschen abgeschrieben und belächelt. Aber ich wollte unbedingt mit Lustenau wieder rauf, weil wir in die Bundesliga gehören und mit unserem Stadion und unserem Umfeld nichts in der 2. Liga verloren haben“, stellt der 31-Jährige, dessen Vertrag sich bei einem Aufstieg automatisch verlängert klar. Druck verspürt er in der aktuellen Situation aber nicht: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen und freue mich einfach auf das nächste Spiel.“