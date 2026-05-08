Rehkitz-Suche von oben mit Drohne und Wärmekamera

Heuer war Termvise bereits in Kittsee im Einsatz: Für Landwirt Johann Szeliansky wurden rund 3,5 Hektar vor der Mahd kontrolliert. Auch wenn es noch früh für Rehkitze ist, wollte man auf Nummer sicher gehen. Gemeinsam mit dem Kittseer Jäger Josef Roth wurden die Flächen systematisch abgeflogen. Wird ein Rehkitz entdeckt, wird es von Jägern gesichert und aus dem Gefahrenbereich umgesetzt. Diesmal wurde nichts gefunden. „Aber jedes gerettete Kitz ist positiv“, so die Verantwortlichen.