Burgenland zeigt sich in Wien von der besten Seite

Vom 19. bis 22. Mai schlägt das Burgenland im Herzen Wiens seine Zelte auf. Bereits zum 22. Mal geht das „Burgenland Kul(t)inarium“ Am Hof über die Bühne – heuer wieder vier Tage lang, jeweils von 11 bis 22 Uhr.
Alle Besucher dürfen sich auf ein noch bunteres Programm freuen. 30 Stände präsentieren Produkte aus dem Burgenland und sorgen für höchste Genusskultur und noch mehr kulinarische Vielfalt. Von Qualitätsweinen über Uhudler, Golser Bier bis zu Speisen, wie Strudel, Grammelpogatscherl oder Würstel reicht die Palette.
Dazu warten noch mehr Musik und Gewinnspiele. Wer etwa jeweils um 17 Uhr mit dem Bademantel kommt, hat die Chance, vier Thermenwochenenden zu gewinnen. Alle Gäste werden zudem aufgerufen, ihr Pfand in eine Charity-Box zu stellen. Der Erlös geht direkt an die Krebshilfe. Auch die Berufsfeuerwehr Wien ist mit einem Charitystand vertreten.
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