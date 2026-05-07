Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genuss und Kultur

Burgenland zeigt sich in Wien von der besten Seite

Burgenland
07.05.2026 19:00
Ein buntes Programm wartet auf die Gäste beim Kul(t)inarium.
Ein buntes Programm wartet auf die Gäste beim Kul(t)inarium.(Bild: Tomschi)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Vom 19. bis 22. Mai schlägt das Burgenland im Herzen Wiens seine Zelte auf. Bereits zum 22. Mal geht das „Burgenland Kul(t)inarium“ Am Hof über die Bühne – heuer wieder vier Tage lang, jeweils von 11 bis 22 Uhr. 

0 Kommentare

Alle Besucher dürfen sich auf ein noch bunteres Programm freuen. 30 Stände präsentieren Produkte aus dem Burgenland und sorgen für höchste Genusskultur und noch mehr kulinarische Vielfalt. Von Qualitätsweinen über Uhudler, Golser Bier bis zu Speisen, wie Strudel, Grammelpogatscherl oder Würstel reicht die Palette.

Aufgespielt wird Am Hof in der Wiener Innenstadt: Täglich sorgen Bands für Stimmung.
Aufgespielt wird Am Hof in der Wiener Innenstadt: Täglich sorgen Bands für Stimmung.(Bild: Peter Tomschi)

Dazu warten noch mehr Musik und Gewinnspiele. Wer etwa jeweils um 17 Uhr mit dem Bademantel kommt, hat die Chance, vier Thermenwochenenden zu gewinnen. Alle Gäste werden zudem aufgerufen, ihr Pfand in eine Charity-Box zu stellen. Der Erlös geht direkt an die Krebshilfe. Auch die Berufsfeuerwehr Wien ist mit einem Charitystand vertreten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
07.05.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
15° / 19°
Symbol leichter Regen
Güssing
13° / 21°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
13° / 20°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
14° / 20°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
13° / 20°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Ehefrau und Tochter vor Linzer Gasthaus erschossen
136.822 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
126.637 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.630 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1249 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
730 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Burgenland
Neue Eisenstädter
Vorwürfe im Wohnbau: Jetzt stellt Anwalt klar
Was wir lernen können
Innovative Schweiz: Wenn Roboter Häuser bauen
Bis zu 30% sparen!
Spitzensport und gelebte Tradition bei LGCT Vienna
Virtuelle Realität
Demenz zum „Nachfühlen“ für Angehörige und Pfleger
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf