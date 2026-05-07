Burgenland zeigt sich in Wien von der besten Seite

Dazu warten noch mehr Musik und Gewinnspiele. Wer etwa jeweils um 17 Uhr mit dem Bademantel kommt, hat die Chance, vier Thermenwochenenden zu gewinnen. Alle Gäste werden zudem aufgerufen, ihr Pfand in eine Charity-Box zu stellen. Der Erlös geht direkt an die Krebshilfe. Auch die Berufsfeuerwehr Wien ist mit einem Charitystand vertreten.