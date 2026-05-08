Alko-Lenkerin baute Unfall: Auto überschlagen

Eine 50-Jährige kam Donnerstagnacht im südsteirischen St. Andrä-Höch mit ihrem Auto von der Straße ab, das Fahrzeug überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Lenkerin wurde verletzt. Wie sich herausstellen sollte, war sie betrunken am Steuer gesessen.
Am Donnerstag gegen 23 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin auf der L 303 in Richtung Gleinstätten unterwegs. Dabei dürfte sie laut Polizei auf der regennassen Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben.
Das Auto geriet aufs Bankett und überschlug sich. Die Lenkerin konnte das Auto noch selbst verlassen und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung ins LKH Wagna gebracht und dort stationär aufgenommen.
Ein mit der 50-Jährigen durchgeführter Alko-Test ergab laut Polizei eine mittelgradige Alkoholisierung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.