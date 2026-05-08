Debatte um „klimaschädliche Subventionen“

SPÖ: „Humbug“

Bei der SPÖ reagiert man verwundert. „Wir wissen von keinem Beschluss in einem Ausschuss, der eine Abschaffung des Pendlerpauschales vorsieht. Hier werden bewusst Unwahrheiten verbreitet“, sagt SPÖ-Landesgeschäftsführer und Pendlerforum-Obmann Kevin Friedl. Die ÖVP bringe auf Bundesebene weder eine spürbare Senkung der Spritpreise noch eine echte Entlastung der Pendler zusammen. Die ÖVP verbreite „Humbug“, meint auch SPÖ-Klubchef Roland Fürst. „Die SPÖ stand und steht immer ganz klar an der Seite der Arbeitnehmer sowie der Pendler.“ Und: Erst im Vorjahr habe die ÖVP (gemeinsam mit der FPÖ) gegen einen Antrag für die Ausweitung und Verbesserung der Pendlerpauschale gestimmt, erklärt Fürst.