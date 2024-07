Jäger retten herzige Bambis vor dem Mähtod

Wiesen und Äcker mit Hunden durchstreifen

„Wir haben schon etliche Kitze gefunden und auf ein naheliegendes Feld gebracht“, erzählen sie. Dafür haben sie entweder Handschuhe an oder sie verwenden Grasbüschel, damit an den Kleinen kein menschlicher Geruch haften bleibt. Denn das mag die Geiß gar nicht. Die Wiese, die am Mittwoch durchgegangen wurde, war „Kitzfrei“. Was aber gefunden wurde, sind alte Liegeplätze der Tiere.