Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premier in Bedrängnis

Wahlen in GB: Farage triumphiert, Labour stürzt ab

Außenpolitik
08.05.2026 08:21
Nigel Farage bei der Stimmabgabe
Nigel Farage bei der Stimmabgabe(Bild: AP/Richard Pelham)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien ist die rechtspopulistische Partei Reform UK von Nigel Farage deutlich gestärkt worden. Die regierende Labour-Partei erlitt dagegen schwere Verluste erlitten. Das bringt Premierminister Keir Starmer in Bedrängnis.

0 Kommentare

Die Anti-Einwanderungspartei Reform UK gewann in England mehr als 200 Sitze in den Kommunalvertretungen hinzu. Labour verlor in traditionellen Hochburgen in Mittel- und Nordengland sowie in Teilen Londons massiv an Zustimmung.

Ergebnisse „niederschmetternd“
In einigen Regionen ging Labour komplett leer aus. So verlor die Partei in Tameside im Großraum Manchester erstmals seit fast 50 Jahren die Kontrolle über den Stadtrat, weil Reform UK alle 14 zur Wahl stehenden Sitze eroberte. Zudem musste Labour in der ehemaligen Bergbaustadt Wigan 20 Mandate an die Partei von Farage abgeben. Die Ergebnisse seien niederschmetternd, sagte die Labour-Abgeordnete Rebecca Long-Bailey.

Ende des Zweiparteiensystems
Farage erklärte, das bisherige Abschneiden übertreffe seine Erwartungen bei Weitem und stelle einen historischen Wandel in der britischen Politik dar. Analysten zufolge zeigen die Wahlen, dass sich das traditionelle Zweiparteiensystem zunehmend in eine Mehrparteiendemokratie aufspaltet.

Lesen Sie auch:
Das Foto soll 1999 oder 2000 aufgenommen worden sein.
Bild war in den Files
Andrew, Mandelson und Epstein auf Bademantel-Foto
13.03.2026

Druck auf Starmer steigt
Die Wahlen von über 136 Kommunalvertretungen in England sowie der Regionalparlamente in Schottland und Wales gelten als wichtigster Stimmungstest vor der nächsten regulären Parlamentswahl im Jahr 2029. Die Ergebnisse bringen jetzt Premier Starmer zwei Jahre nach seinem erdrutschartigen Wahlsieg unter Druck.

Er war 2024 mit dem Versprechen angetreten, nach Jahren des politischen Chaos für Stabilität zu sorgen. Seine bisherige Amtszeit war jedoch von zahlreichen Kurswechseln und Skandalen geprägt, darunter die Entlassung des britischen Ex-Ministers Peter Mandelson als Botschafter in den USA wegen dessen Verbindungen zu dem verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Forderungen nach Rücktritt Starmers möglich
Sollte Labour in Schottland und Wales ebenfalls schlecht abschneiden, rechnen Parteikreise damit, dass die Forderungen nach einem Rücktritt Starmers lauter werden. Energieminister Ed Miliband wies am Donnerstag jedoch einen Zeitungsbericht zurück, wonach er dem Premierminister geraten habe, einen Zeitplan für seinen Abgang vorzulegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
08.05.2026 08:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
222.531 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
210.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
100.938 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1272 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
872 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Außenpolitik
Premier in Bedrängnis
Wahlen in GB: Farage triumphiert, Labour stürzt ab
Gegenseitige Drohungen
Kiew warnt ausländische Gäste bei Moskauer Parade
Verdächtige Geldflüsse
Iran-Krieg: Verdacht des Insiderhandels in den USA
„Krone“-Kommentar
Wenn die Parteien DAS nicht bald erkennen …
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Der Showdown ums Unfallkrankenhaus rückt näher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf