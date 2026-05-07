Ausgerechnet Wirtschaftskrise hilft den Gemeinden!

In Kuchl berichtet Thomas Freylinger, dass alle Posten besetzt seien. In Bergheim jubelt Robert Bukovc: „Wir kriegen wieder Aktivbewerbungen und können aus mehreren guten Anfragen auswählen.“ Bukovc schmerzt aber die Kehrseite dieser Entwicklung: „Unangenehm ist, dass es wirtschaftlich nicht gut läuft. Mir wäre es lieber, dass Gemeinden um Mitarbeiter kämpfen müssen, es aber der Wirtschaft besser gehe.“