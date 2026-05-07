Wenn Pools Gemeinden austrocknen lassen

Mit dem Frühling startet auch die Badesaison in den heimischen Gärten. Orte müssen sich teils vor einem drohenden Wassermangel schützen. Die „Krone“ hat bei Bürgermeistern nachgefragt und sich auch bei Experten nach den aktuellen Trends erkundigt.
Seit den Corona-Jahren ist die Anzahl der Swimmingpools in den heimischen Gärten stark gestiegen. Schon vor dem Boom hatten einige Gemeinden dadurch mit der Wasserversorgung zu kämpfen. Gerade in den Stoßzeiten im Frühjahr, wenn viele gleichzeitig ihre Becken aufgefüllt haben. Deshalb versuchen die Kommunen immer noch, den Verbrauch zu regulieren.
Die Flachgauer Gemeinde Henndorf hat für das heurige Frühjahr zwei Zonen ausgewiesen, in welchen die Pools zu unterschiedlichen Zeiten befüllt werden. „Wir haben das heuer zum ersten Mal versucht. Es wirkt sich schon positiv aus“, berichtet Ortschef Martin Köllersberger (ÖVP).
In den vergangenen Jahren ist es nach längeren Trockenperioden immer wieder zu Engpässen gekommen. Das soll es heuer nicht mehr geben. Alle Besitzer zwischen Hauptstraße und Wallersee waren aufgerufen, im April zu befüllen. Die Bergseite war dann ab Mai dran. „Künftig werden wir keine Probleme mehr haben, weil Mitte Mai die neue Wasserversorgung ans Netz geht“, ist der Bürgermeister zuversichtlich.
In Anthering müssen Poolbesitzer melden, wenn sie die Becken füllen. „Damit wissen wir, dass es sich um einen Verbrauch und nicht um einen Wasserrohrbruch handelt, wenn viele gleichzeitig befüllen“, sagt Bürgermeister Alois Mühlbacher (ÖVP).
Gegenstromanlage und Außensauna sind im Trend
Wenig Sorgen hat im Moment der Bergheimer Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP). In den vergangenen Jahren habe es keine Probleme gegeben. „Was nicht heißt, dass diese nicht wieder kommen können.“ Denn in Bauverfahren merkt man einen Anstieg an neuen, auch kleineren Pools in den Gärten. Man müsse abwarten, wie sich die Situation entwickelt.
Von einer guten Lage spricht Roman Hofleithner, Poolverkäufer in einem Walser Fachgeschäft. Auch nach dem Corona-Boom sei die Nachfrage nicht abgeebbt. „Die Leute wollen es daheim einfach schöner haben“, berichtet er. Der Trend geht momentan in Richtung kleinere Pools mit Gegenstromanlagen und Außensauna. Wer für diesen Sommer noch einen haben will, muss schnell sein, damit noch geliefert werden kann. Hoch im Kurs sind auch Whirlpools.
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