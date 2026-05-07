Wenn Pools Gemeinden austrocknen lassen

Von einer guten Lage spricht Roman Hofleithner, Poolverkäufer in einem Walser Fachgeschäft. Auch nach dem Corona-Boom sei die Nachfrage nicht abgeebbt. „Die Leute wollen es daheim einfach schöner haben“, berichtet er. Der Trend geht momentan in Richtung kleinere Pools mit Gegenstromanlagen und Außensauna. Wer für diesen Sommer noch einen haben will, muss schnell sein, damit noch geliefert werden kann. Hoch im Kurs sind auch Whirlpools.