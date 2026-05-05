Bomben-Hagel auf Ukraine, Raketenalarm in Russland

Die Ukraine nimmt seit zwei Monaten verstärkt die russische Ölinfrastruktur ins Visier. Die etwa 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Raffinerie Kirischi war in diesem Jahr mehrfach Ziel von Drohnenangriffen. Wie lange die Reparatur der nun beschädigten Anlagen dauern wird, ist den Insidern zufolge schwer abzuschätzen. Es seien auch mehrere Nebenanlagen getroffen worden. Die Raffinerie hat eine Kapazität von 20 Millionen Tonnen pro Jahr. In den vergangenen Jahren verarbeitete sie jährlich rund 18 Millionen Tonnen und hatte damit einen Anteil von etwa sieben Prozent am russischen Verarbeitungsvolumen. Sie ist ein wichtiger Lieferant von Diesel für den Inlandsmarkt und den Export.