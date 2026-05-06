„Kann nie genug Hilfe für die Ukraine geben“

Wie berichtet, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag eine Waffenruhe verkündet, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai gelten sollte. Damit hatte er auf eine Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert, der rund um den Tag des Siegs eine Feuerpause am 8. und 9. Mai einlegen will. Der Kreml stimmte dem früheren Termin nicht zu. Mittwochfrüh kam eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff in der Nordukraine ums Leben. Laut dem Militärgouverneur wurde ein ziviles Auto angegriffen. Der Fahrer des Wagens sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.