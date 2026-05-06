Arbeitszeit: Kassierte Verein zu viel Steuergeld?

Besonders brisant ist, dass die Prüfer auf Grundlage der vorgelegten Kennzahlen den tatsächlichen Arbeitsaufwand der Mitarbeiter berechneten. Und hier ergaben sich gröbere Abweichungen: Die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden lagen deutlich unter jeden, die laut den Dienstverträgen hätten geleistet werden müssen.

Der MA 57 wurde geraten, den Ressourcenbedarf zu prüfen, um Fördergeld zu sparen.