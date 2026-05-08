Staugefahr: Diese Straßen sind gesperrt

Am Sonntag sorgt Wings for Life Run sowie das Wiener Fußballderby für Sperren und Staus. Die komplette nächste Woche sind der 15. Bezirk und die City aufgrund des Eurovision Song Contest stark betroffen.
Wer am Wochenende in Wien mit dem Auto fährt, muss Geduld aufbringen. Am Sonntag kommt es gleich zu mehreren Sperren und möglichen Staus (siehe auch Grafik):
Wegen des Wings for Life Run wird die Schönbrunner Schloßstraße bereits ab 10 Uhr ab der Kennedy Brücke gesperrt. Die Ableitung des Fahrzeugverkehrs erfolgt bereits am Hietzinger Kai ab Guldenbrücke in den 14. und 13. Bezirk. In Folge sind bis ca. 15.30 Uhr die Hadikgasse, Linke Wienzeile, Ring, Franz-Josefs-Kai und die Lände bis zur Stadionbrücke, Praterstern, Lassallestraße und Reichsbrücke nicht befahrbar.
Ebenfalls am Sonntag findet das Fußballderby Rapid gegen Austria statt. Von 16 bis 19 Uhr kann es zu Zeitverlusten auf der Westeinfahrt, der Linzer- und Hütteldorfer Straße sowie auf dem Flötzersteig führen.
ESC beeinflusst auch den Verkehr
Der Eurovision Song Contest wirkt sich auf den Verkehr in mehreren Stadtteilen aus: Die Hütteldorfer Straße ist zwischen Gürtel und Vogelweidplatz von 9. bis 17. Mai gesperrt. Ebenso die Löhr- und Zinkgasse zwischen März- und Hütteldorfer Straße. Vogelweidplatz, Hackengasse, Moeringgasse, Sorbait- und Wurzbachgasse werden nur eingeschränkt befahrbar sein.
Und: Am 10., 12., 14. und 16. Mai wird der Ring laut ÖAMTC zwischen Oper und Schottentor von 12.00 Uhr bis nach Mitternacht wegen des ESC Village am Rathausplatz gesperrt.
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