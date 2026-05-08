Staugefahr: Diese Straßen sind gesperrt

Wegen des Wings for Life Run wird die Schönbrunner Schloßstraße bereits ab 10 Uhr ab der Kennedy Brücke gesperrt. Die Ableitung des Fahrzeugverkehrs erfolgt bereits am Hietzinger Kai ab Guldenbrücke in den 14. und 13. Bezirk. In Folge sind bis ca. 15.30 Uhr die Hadikgasse, Linke Wienzeile, Ring, Franz-Josefs-Kai und die Lände bis zur Stadionbrücke, Praterstern, Lassallestraße und Reichsbrücke nicht befahrbar.