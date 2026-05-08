Urlaubssperre und 30 Prozent mehr Einsatzkräfte

Lange Wartezeiten beim Einlass erwartet

Der Bereich um die Stadthalle ist mittlerweile hermetisch abgeriegelt – wir berichteten. Zudem wurden 180 neue Kameras installiert, die hier jeden Bereich überwachen. An den Veranstaltungstagen wird der Besucherzustrom die Sicherheitsschleusen durchqueren, die im Märzpark errichtet wurden. Sämtliche Tickets für die Veranstaltung sind personalisiert, sodass eine Ausweispflicht besteht. In die Stadthalle dürfen nur Gegenstände wie Handy, Bargeld im A6-Format mitgenommen werden. Für Taschen und Rucksäcke stehen 2500 Schließfächer zur Verfügung. Außerdem sollen wie am Flughafen längere Wartezeiten beim Einlass eingeplant werden. Nur, was man in der Hosentasche unterbringen kann, schafft es auch in die Halle.