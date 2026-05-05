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Warum Wiener Wohnen von Stadtgärtnern lernen kann

Wien
05.05.2026 14:00
Wiener Stadtgärten bewässern junge Bäume intensiv
Wiener Stadtgärten bewässern junge Bäume intensiv(Bild: PID/ Houdek)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

In einem aktuellen Bericht lobte der Stadtrechnungshof die gute Pflege von Jungbäumen durch die Stadtgärtner. Luft nach oben orteten die Prüfer 2023 vergleichsweise bei Wiener Wohnen. Jener Bericht ging nicht allzu positiv aus...

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Könnte der Wiener Stadtrechnungshof (StRH) Schulnoten vergeben, würden die Stadtgärten (MA 42) für die Pflege ihrer Jungbäume wohl eine Eins bekommen. 

Denn von den insgesamt 313 geprüften Jungbäumen, also jenen, die vor weniger als vier Monaten gepflanzt wurden, mussten nur sechs (1,9 Prozent) wieder gerodet werden. Für den StRH ein sehr geringer Anteil und ein Zeichen für die gute Pflege durch die Stadtgärtner. 

Beim den Bäumen in der Bruno-Marek-Allee empfahlen die Prüfer, noch einmal nachzuforschen, ob sie genügend bewässert werden. Kleinere Mängel sahen sie auch bei der Pflege der innerstädtischen Naturwiesen. Es lagen keine ausreichenden schriftlichen Vorgaben zum Mähen der Wiesen vor. Außerdem würden die Mitarbeiter über unterschiedliche Wissensstände verfügen, so die Kritik. 

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Aufholbedarf 
Insgesamt ein vergleichsweise positiver Ausgang für die Stadtgärtner. Von ihnen könnte sich Wiener Wohnen Tipps holen, blickt man auf einen Prüfbericht von 2023 zurück. Zu viele Bäume gingen kurz nach der Bepflanzung in Wohnhausanlagen wieder ein, kam der StRH zum Schluss.

Durchschnittlich 39 Prozent der Jungbäume starben innerhalb von zwei Jahren nach der Bepflanzung wieder und mussten ersetzt werden. Mängel sah der StRH vor allem bei der Bewässerung.

So sei in den untersuchten Wohnhausanlagen die Bewässerungsgrundversorgung über viele Jahre ausgesetzt worden. Um es also erneut in Schulnoten auszudrücken, setzte es für Wiener Wohnen damals bestenfalls ein Genügend.

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