Wohl ukrainische Drohne mit Sprengstoff explodiert

Diplomatische Irritationen zwischen Kiew und Sofia

ichtsdestotrotz zitierte die bulgarische Außenministerin Welislawa Petrowa die ukrainische Botschafterin in Sofia zu sich. Das Gespräch mit der Diplomatin Olesja Ilaschtschuk könne aber erst am Montag stattfinden, weil sich die Botschafterin derzeit in Kiew aufhalte, hieß es laut der Nachrichtenagentur AFP in Sofia. Bulgarien hatte seine Militärhilfe für die Ukraine im Juni eingestellt. Ministerpräsident Radew erklärte damals, sein Land gehöre nicht zu der Koalition von Unterstützerstaaten, die Kiew mit Waffen versorge, und setze stattdessen auf diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Kriegs. Der als pro-russisch geltende Ex-Präsident Radew hatte das Amt des Regierungschefs im Mai angetreten. Sein Mitte-links-Bündnis Progressives Bulgarien hatte zuvor die absolute Mehrheit im Parlament in Sofia errungen.