Zurück in der Wüste als erster Werksfahrer

Dakar-Sieger Tobias Ebster will mit einem neuen Team wieder voll durchstarten – wie auch mit seinem Sandwich-Laden in Mayrhofen. Der 28-Jährige unterschrieb beim neuen chinesischen Hersteller ZXMoto und wird bereits im September die erste Rallye in Angriff nehmen.
Das Jahr 2026 begann für Tobias Ebster nicht gerade verheißungsvoll. Bei einem Sturz bei seiner dritten Teilnahme bei der Rallye Dakar (2024 gewann er die „Original by Motul“-Klasse) brach er sich das Kahnbein und musste aufgeben. Weil er dadurch auch in der WM-Wertung nicht mehr mitmischen konnte, beendete sein indisches Werksteam Hero die Zusammenarbeit.
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