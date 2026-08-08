Nach Zitterpartie ist die Zukunft abgesichert

Ende August geht es in die Skihalle

Natürlich steht die 19-Jährige auch schon wieder im Training für die neue Saison. Ende August geht es zum ersten Kurs in die Skihalle in Hamburg-Wittenberg. Wo sie danach auf einen Gletscher fahren können, ist noch offen: „Derzeit ist die Schneelage sehr schwierig. Aber unser Cheftrainer Manfred Widauer hat so viele gute Kontakte. Er wird sicher eine gute Lösung finden.“