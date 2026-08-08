Nach Zitterpartie ist die Zukunft abgesichert

Nach der nach einer Zitterpartie geschafften Matura hatte sie den Sommer ihres Lebens. Elina Stary besuchte eine Freundin in Brasilien, genoss die Formel 1 in Spielberg und war in London. Und auch die Zukunft der sehbeeinträchtigten Skifahrerin, die heuer bei den Paralympics in Cortina Silber und zweimal Bronze gewann, ist abgesichert. Ab 1. Oktober wird die Kärntnerin Heeressportlerin, ihr Guide Stefan Winter folgt dann am 1. November.
Im Halbjahreszeugnis hatte sie durch die vielen Fehlzeiten wegen der Skisaison noch vier Fünfer. Aber am Ende schaffte Elina Stary die Matura: „Es war eine kleine Zitterpartie, aber ich habe mich nach den Paralympics voll reingehängt und die Kurve gekriegt.“ Danach folgte der Sommer ihres Lebens, in dem sie nach sehr intensiven Monaten richtig durchatmete.
Ein Höhepunkt war ein Urlaub in Brasilien, wo sie eine Freundin in Joinville im Süden des Landes besuchte: „Diese Reise war voll von unzähligen tollen Erlebnissen. Ich habe sie sehr genossen.“
Ganz nahe an der Formel 1-Strecke
Ebenfalls ganz besonders war der Besuch des Formel 1-Rennens in Spielberg: „Wir haben wie alle anderen österreichischen Paralympics-Medaillengewinner die Karten von den Österreichischen Lotterien für unsere Erfolge in Cortina bekommen. Ich habe eine Freundin mitgenommen, mein Guide Stefan seinen jüngeren Bruder. Die Plätze waren großartig. Wir waren so nahe an der Strecke, dass sogar ich die Boliden gesehen habe.“
In London hat sie bei einem weiteren Ferien-Trip mit ihrer Mama Petra auch ganz viel erlebt: „Wir waren sehr fleißig beim Sightseeing. London ist eine geniale Stadt. Aber auch der Ausflug nach Brighton, wo wir am Strand waren, hatte einiges zu bieten.“
Ende August geht es in die Skihalle
Natürlich steht die 19-Jährige auch schon wieder im Training für die neue Saison. Ende August geht es zum ersten Kurs in die Skihalle in Hamburg-Wittenberg. Wo sie danach auf einen Gletscher fahren können, ist noch offen: „Derzeit ist die Schneelage sehr schwierig. Aber unser Cheftrainer Manfred Widauer hat so viele gute Kontakte. Er wird sicher eine gute Lösung finden.“
„Kann mich jetzt voll auf Sport konzentrieren“
Die perfekte Lösung für ihre Zukunft ist die Tatsache, dass Elina ab dem 1. Oktober Heeressportlerin ist: „Das sichert mich in vielen Punkten ab, ist ganz toll. Ich kann mich jetzt voll und ganz auf den Sport konzentrieren.“ Ihr Guide Stefan Winter wird dann ab dem 1. November offiziell Heeressportler sein.
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