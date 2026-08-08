Von Ailton bis Herzog – Legendenkick in Hausmening

Es ist alles angerichtet. „Wir freuen uns auf ein tolles Fußballfest samt Autogrammmöglichkeiten und großer Tombola. Wir haben im Vorfeld über 1000 Tickets abgesetzt, hoffen auf gut 1500 Fans“, erzählt Organisator Günther Kandutsch und erinnert sich schmunzelnd an den Rekordbesuch, als Rapid 2015 hier im Test gegen FSV Frankfurt mit 2:0 siegte. „Da waren gut 3000 Fans, ist im Match mein Hauskater über das Spielfeld gelaufen und ich am Rand hinterher.“