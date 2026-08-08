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Von Ailton bis Herzog – Legendenkick in Hausmening

Sport
08.08.2026 13:58
ÖFB-Legende Andreas Herzog geigt in Hausmening.
ÖFB-Legende Andreas Herzog geigt in Hausmening.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Legenden so weit das Auge reicht! Am Samstag Abend wird Hausmening zur großen Bühne für die „Altstars“ von Werder Bremen und Rapid, wollen Ailton, Charisteas, Herzog und Co. die rund 1500 erhofften Fans begeistern. Auch bei Organisator Günther Kandutsch ist die Vorfreude auf den Event riesengroß.

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Werder Bremen gegen Rapid Wien! Das ist selbst oder gerade bei den Legenden ein Kultduell – dieses steigt am Samstag (17 Uhr, live im Stream auf sportkrone.at) in Hausmening bei Amstetten.

Bremens Kugelblitz Ailton.
Bremens Kugelblitz Ailton.(Bild: Instagram/Ailton)

Wer kommt aller? Bei Bremen etwa Kugelblitz Ailton (2004 deutscher Meister und Torschützenkönig), Charisteas (im selben Jahr mit Griechenland Europameister), Naldo, Petersen, ÖFB-Legende Herzog, der bei beiden Teams spielen will, und Keeper Strebinger. Coach: Pfeifenberger! Bei Rapid Steffen Hofmann, Hoffer, Akagündüz oder Dibon.

Auch Steffen Hofmann kommt.
Auch Steffen Hofmann kommt.(Bild: GEPA)

Es ist alles angerichtet. „Wir freuen uns auf ein tolles Fußballfest samt Autogrammmöglichkeiten und großer Tombola. Wir haben im Vorfeld über 1000 Tickets abgesetzt, hoffen auf gut 1500 Fans“, erzählt Organisator Günther Kandutsch und erinnert sich schmunzelnd an den Rekordbesuch, als Rapid 2015 hier im Test gegen FSV Frankfurt mit 2:0 siegte. „Da waren gut 3000 Fans, ist im Match mein Hauskater über das Spielfeld gelaufen und ich am Rand hinterher.“

Traisen ehrt Alfred Drabits

In Traisen wird am Samstag die Sportanlage nach der hier geborenen Austria-Legende Alfred Drabits (drei Meistertitel, zwei Cupsiege) umbenannt, steigt ab 18 Uhr ein Legendenspiel zwischen Old Violets und einer Bezirksauswahl. 

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