Mann stieß 27-Jährige ins Gebüsch und würgte sie

Im Bezirk Meidling soll es in den frühen Morgenstunden des 8. August zu einem brutalen Überfall gekommen sein. Ein Mann soll eine 27-Jährige verfolgt und sie dann ins Gebüsch gestoßen und gewürgt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.
Ein 40-jähriger Mann soll der Frau gegen 03:30 Uhr gefolgt sein. In der Schneiderhangasse im Bezirk Meidling soll er sie dann in ein Gebüsch gestoßen haben.
Mann flüchtete mit ihrem Handy
Dort soll er die am Boden liegende Frau gewürgt haben. Die 27-Jährige schrie laut um Hilfe und setzte sich heftig zur Wehr. Daraufhin ließ der Tatverdächtige von ihr ab, entriss ihr das Mobiltelefon und flüchtete.
Rasche Festnahme
Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, konnte der rumänische Staatsbürger binnen weniger Stunden in der U1-Station Alaudagasse lokalisiert und schließlich festgenommen werden.
Der 40-Jährige zeigte sich in seiner Vernehmung nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.
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