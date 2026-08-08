Flogen über Kaserne
Deutschland: Wieder verdächtige Drohnen gesichtet
Wieder ein Drohnenvorfall in Deutschland: Über einer Kaserne im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in der Nacht auf Freitag zwei Drohnen gesichtet. „Der Verdacht von zwei Drohnen wurde bestätigt und daraufhin Militärpolizeikräfte entsandt“, so die Bundeswehr. Die Ermittlungen laufen.
Betroffen war der Bundeswehrstandort Mechernich. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ ist dieser besonders wichtig, da sich hier in einer unterirdischen Anlage ein besonders geschütztes Materiallager befinde. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern lagern demnach Ausrüstungsgegenstände und Ersatzteile für das Kriegsgerät der Streitkräfte. Dort sollen auch Spezialisten der Bundeswehr tätig sein, die für Wartung und Instandsetzung des Flugabwehrsystems „Patriot“ zuständig sind.
Sicherheitsrat tagte zu Vorfall in Leipzig
Erst am Dienstagabend war auf dem Gelände des Flughafens Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Der Vorfall löste eine breite Debatte über die Drohnenabwehr an kritischer Infrastruktur aus.
Kanzler beriet sie zu Sprengstoff-Drohne
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag mit Teilen der Regierung über den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle beraten. Der Nationale Sicherheitsrat habe sich unter dem Vorsitz des Kanzlers telefonisch „zu dem Ereignis am Flughafen Leipzig/Halle am 4. August 2026 ausgetauscht“, teilte Regierungssprecher Steffen Kornelius in Berlin mit. Der Kanzler stehe dazu in fortwährendem Austausch mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und anderen Mitgliedern der Bundesregierung.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.