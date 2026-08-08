Deutschland: Wieder verdächtige Drohnen gesichtet

Betroffen war der Bundeswehrstandort Mechernich. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ ist dieser besonders wichtig, da sich hier in einer unterirdischen Anlage ein besonders geschütztes Materiallager befinde. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern lagern demnach Ausrüstungsgegenstände und Ersatzteile für das Kriegsgerät der Streitkräfte. Dort sollen auch Spezialisten der Bundeswehr tätig sein, die für Wartung und Instandsetzung des Flugabwehrsystems „Patriot“ zuständig sind.