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Flogen über Kaserne

Deutschland: Wieder verdächtige Drohnen gesichtet

Ausland
08.08.2026 13:01
Wieder flogen verdächtige Drohnen über einem sensiblen Standort. (Symbolbild)
Wieder flogen verdächtige Drohnen über einem sensiblen Standort. (Symbolbild)(Bild: AFP/ Michaela STACHE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wieder ein Drohnenvorfall in Deutschland: Über einer Kaserne im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in der Nacht auf Freitag zwei Drohnen gesichtet. „Der Verdacht von zwei Drohnen wurde bestätigt und daraufhin Militärpolizeikräfte entsandt“, so die Bundeswehr. Die Ermittlungen laufen.

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Betroffen war der Bundeswehrstandort Mechernich. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ ist dieser besonders wichtig, da sich hier in einer unterirdischen Anlage ein besonders geschütztes Materiallager befinde. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern lagern demnach Ausrüstungsgegenstände und Ersatzteile für das Kriegsgerät der Streitkräfte. Dort sollen auch Spezialisten der Bundeswehr tätig sein, die für Wartung und Instandsetzung des Flugabwehrsystems „Patriot“ zuständig sind.

Sicherheitsrat tagte zu Vorfall in Leipzig
Erst am Dienstagabend war auf dem Gelände des Flughafens Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Der Vorfall löste eine breite Debatte über die Drohnenabwehr an kritischer Infrastruktur aus.

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