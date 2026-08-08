Hamilton zeigt Liebesglück mit Kim Kardashian

Schon Teil des Kardashian-Clans

Dass es zwischen der Reality-TV-Queen und dem Formel-1-Star ernst wird, davon konnten sich die Fans übrigens schon vor einigen Wochen überzeugen. Damals veröffentlichte Kim nämlich Fotos vom Wochenende rund um den 4. Juli, das sie gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Freund verbrachte.