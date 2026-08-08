Hamilton zeigt Liebesglück mit Kim Kardashian

„Resting, restoring, recharging“, schreibt Lewis Hamilton gerade auf Instagram und zeigt seinen Fans, mit wem er es am besten schafft, sich auszuruhen, zu regenerieren, neue Energie zu tanken. Nämlich mit niemand Geringerem als seiner Freundin Kim Kardashian!
Denn während der Sommerpause in der Formel 1 gibt der 41-Jährige offenbar in Sachen Liebe Vollgas. Und überrascht seine Fans mit neuen, noch nie gesehenen Pärchenfotos.
Mal sportlich, mal glamourös
Und beweist: Die beiden sind längst ein eingespieltes Team. Denn die gemeinsame Zeit verbringen Kim und Lewis unter anderem mit Spaziergängen oder ganz privat daheim.
In dieser Bildergalerie verstecken sich auch Pärchenfotos von Lewis Hamilton und Kim Kardashian:
Doch es geht auch glamouröser: Ein Foto zeigt etwa Kim Kardashian aufgebrezelt im schwarzen Look mit Baskenmütze auf dem Kopf. Dahinter sieht man ihren Liebsten, der mit Schauspielerin Glenn Close posiert. Aufgenommen wurde der Schnappschuss vermutlich am Set der Serie „All‘s Fair“, für die Kim Kardashian zuletzt vor der Kamera stand.
Schon Teil des Kardashian-Clans
Dass es zwischen der Reality-TV-Queen und dem Formel-1-Star ernst wird, davon konnten sich die Fans übrigens schon vor einigen Wochen überzeugen. Damals veröffentlichte Kim nämlich Fotos vom Wochenende rund um den 4. Juli, das sie gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Freund verbrachte.
Wie es scheint, hat Lewis nicht nur das Herz der 45-Jährigen, sondern auch das von North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) längst im Sturm erobert.
Hamilton und Kardashian beweisen derzeit jedenfalls, dass gut Ding oft Weile braucht. Die beiden kennen sich nämlich schon seit mehr als zehn Jahren, doch gefunkt soll es erst in diesem Jahr nach einer Silvesterparty von Kate Hudson in Aspen haben ...
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