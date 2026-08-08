Reese Witherspoon in großer Sorge um ihren Vater

Schock für Reese Witherspoon: Der Vater der Oscarpreisträgerin wurde am Freitag ins Spital eingeliefert. Wie US-Medien berichteten, wurde John Draper Witherspoon (84) von einem Nachbarn bewusstlos am Betonboden neben dem Pool aufgefunden.
Der Nachbar verständigte daraufhin umgehend den Hausverwalter und den Portier der Wohnanlage in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, in dem Witherspoons Vater wohnt. Gemeinsam leisteten die beiden schließlich Erste Hilfe.
„Dr. Witherspoon, geht es Ihnen gut?“, hätten die beiden den 84-Jährigen gefragt, nachdem sie ihn auf den Rücken gedreht hätten. Doch Witherspoons Vater hätte lediglich mit den Augen geblinzelt. Wenig später sei er mit der Rettung ins Spital gebracht worden.
Witherspoon gibt erste Entwarnung
Nach dem ersten Schock meldete sich die Hollywood-Beauty schließlich bei ihren Fans. In einer Instagram-Story teilte Witherspoon mit: „Heute berichteten mehrere Medien, dass mein Vater nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht wurde.“
Und gab erste Entwarnung: „Ich möchte alle wissen lassen, dass es ihm jetzt gut geht. Er wird von wunderbaren Ärzten und Pflegekräften versorgt.“ Zudem dankte Witherspoon ihren Fans für die Anteilnahme: „Danke an alle, die sich gemeldet haben. Das bedeutet unserer Familie sehr viel.“
Die Nachricht unterzeichnete die Schauspielerin mit Reese und einem Herzchen.
Enge Verbindung zu Eltern
John Draper Witherspoon arbeitete viele Jahre als HNO-Chirurg und diente als Oberstleutnant in der Reserve der US-Armee. Witherspoons Vater heiratete 1970 ihre Mutter Mary Elisabeth, genannt Betty.
Neben der Schauspielerin haben die beiden noch Sohn John, der zwei Jahre älter als Witherspoon ist. In den 90ern trennten sich Witherspoons Eltern schließlich.
In Interviews beteuert Reese Witherspoon stets, wie eng ihre Bindung zu ihren Eltern ist: „Sie haben mir das Selbstvertrauen gegeben, dass ich alles erreichen kann, was ich im Leben möchte.“
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