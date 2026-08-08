Nach schwerer Krankheit! Trauer um Jorge Messi

Jorge Messi, Vater von Fußball-Star Lionel Messi, ist am Freitagabend im Alter von 68 Jahren in seiner Heimatstadt Rosario gestorben. Er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Das berichten argentinische Medien, darunter die bekannte Tageszeitung „El Litoral“.
Schon während der WM in Nordamerika wurde bekannt, dass Jorge Messi schwer erkrankt sei. Er litt an Bauspeicheldrüsen-Krebs, wie nun bekannt wurde. Den Kampf gegen die heimtückische Krankheit hat der 68-Jährige jetzt verloren, wie mehrere argentinische Medien berichten.
Berater und Manager von Lionel
Jorge war auch Manager und Berater seines Sohnes Lionel. Er war etwa maßgeblich am Wechsel des Argentinien-Stars von Barcelona zu Paris Saint-Germain beteiligt und später auch an jenem zu Inter Miami.
Messi war während der WM im Gruppenspiel gegen Algerien bereits in Tränen ausgebrochen und hatte damals noch erklärt: „Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht.“
Wie die Familie mitteilte, verbrachte Jorge Messi seine letzten Monate abwechselnd in einem medizinischen Zentrum in Rosario und zu Hause, begleitet von seiner Frau Celia und seinen Kindern Rodrigo, Matias und Maria Sol. Lionel Messi hatte nach der Weltmeisterschaft Zeit mit seinem Vater verbracht, bevor er zu seinem Verein Inter Miami zurückkehrte.
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