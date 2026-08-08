Trumps Ex-Anwalt ist jetzt sein Justizminister

„Schwarzgeldkasse“ für Trumps Verbündete

Der Streit um die Personalie entzündete sich vor allem an Blanches Rolle als ehemaliger persönlicher von Trump und an seiner Beteiligung an umstrittenen Vereinbarungen. Im Zentrum der Kritik standen ein von Trump eingerichteter Fonds in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar (1,56 Mrd. Euro) sowie eine damit verbundene Steuerimmunitäts-Vereinbarung. Kritiker bezeichneten den Fonds als eine Art „Schwarzgeldkasse“ für Trumps Verbündete. Die Vereinbarung wiederum schützte den Präsidenten, seine Söhne und deren Familienunternehmen vor Steuerprüfungen durch die US-Behörde IRS.