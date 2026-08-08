In Gartenhütte eingebrochen: Teenies (14) gefasst

Zwei erst 14-jährige Einbrecher sind am Freitagabend in Wien-Floridsdorf nach einem Schreckschuss der Polizei festgenommen worden. Sie waren zum „chillen“ in eine Gartenhütte eingebrochen.
Die Nachbarn beobachteten insgesamt drei Jugendliche, die in eine Gartenhütte eingebrochen hatten, und verständigten den Notruf. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Verdächtigen.
Beamte feuerten Schreckschuss ab
Nach dem Schreckschuss ins Erdreich konnten aber zwei der erst 14 Jahre jungen Täter – ein Österreicher und ein Iraker – gefasst werden. Diebesgut hatten sie keines dabei.
„Wollten E-Scooter laden und chillen“
Laut den Besitzern des Grundstücks waren keine Wertgegenstände in der Hütte, weil Jugendliche dort immer wieder Unfug treiben würden, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die zwei Festgenommenen sagten aus, sie hätten in der Gartenhütte ihren E-Scooter laden und „chillen“ wollen. Die weiteren Ermittlungen – auch nach dem dritten Täter – laufen.
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