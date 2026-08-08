In Gartenhütte eingebrochen: Teenies (14) gefasst

„Wollten E-Scooter laden und chillen“

Laut den Besitzern des Grundstücks waren keine Wertgegenstände in der Hütte, weil Jugendliche dort immer wieder Unfug treiben würden, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die zwei Festgenommenen sagten aus, sie hätten in der Gartenhütte ihren E-Scooter laden und „chillen“ wollen. Die weiteren Ermittlungen – auch nach dem dritten Täter – laufen.