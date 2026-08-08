Nach Morddrohung: WEGA stürmte Wohnung in Liesing

Drohung mit Messer auch in Favoriten

In Favoriten soll es am Samstagnachmittag zu einer ähnlichen Situation gekommen sein. Dabei soll ein 68-jähriger Österreicher seinen 72-jährigen Bruder mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben. Grund dafür sei ein Streit um ein geöffnetes Fenster gewesen. Polizisten der WEGA begaben sich in die Wohnung und sicherten den Tatverdächtigen.