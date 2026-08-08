Barcelona-Kapitän vor Wechsel zum FC Liverpool

Überraschende Transfermeldung aus Barcelona! Wie die spanische „Mundo Deportivo“ schreibt, soll Kapitän Ronald Araujo leihweise zum FC Liverpool wechseln.
Dem Bericht zufolge sollen die „Reds“ bereit sein, das volle Gehalt des Innenverteidigers zu übernehmen, im Gegenzug sei eine Kaufoption im Vertrag verankert, heißt es.
2018 hatte Araujo bei Barca unterschrieben, seit 2019 spielt der Uruguayer für die A-Mannschaft der Katalanen. Zwar erklärte der 27-Jährige wiederholt, ein gutes Verhältnis zu Trainer Hansi Flick zu haben, in der vergangenen Saison kam Araujo jedoch nur selten zum Einsatz. Von dem Wechsel auf die Insel dürfte sich der Abwehrspieler wohl mehr Einsatzzeit versprechen, Barca hingegen profitiert von den ausbleibenden Gehaltszahlungen.
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