Barcelona-Kapitän vor Wechsel zum FC Liverpool

2018 hatte Araujo bei Barca unterschrieben, seit 2019 spielt der Uruguayer für die A-Mannschaft der Katalanen. Zwar erklärte der 27-Jährige wiederholt, ein gutes Verhältnis zu Trainer Hansi Flick zu haben, in der vergangenen Saison kam Araujo jedoch nur selten zum Einsatz. Von dem Wechsel auf die Insel dürfte sich der Abwehrspieler wohl mehr Einsatzzeit versprechen, Barca hingegen profitiert von den ausbleibenden Gehaltszahlungen.