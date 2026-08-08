Wie Schoitl und Gneisser im „Kaisermühlen Blues“

Ein absolutes Armutszeugnis für Südkoreas Fußball – aber eben auch für die Schiedsrichter, die hier wie die „Kaisermühlen Blues“-Figuren Schoitl und Gneisser blindlings in die Liebesfalle tappten. So sehr manche Unparteiische am Rasen als neutrale Richter auftreten wollen, so wenig können sie anscheinend gewissen Verlockungen und Begünstigungen widerstehen. Tatsachen, die kein schönes Licht auf die internationale Schiedsrichterwelt werfen – zumal bei der WM trotz VAR grobe und denkwürdige Fehlentscheidungen ohnehin für Kopfschütteln sorgten.