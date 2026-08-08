Weißmann-Prozess startet am Tag der Direktorenwahl

Beispiellose Serie an Skandalen

Seit der Causa Weißmann folgte am Küniglberg eine peinliche Affäre nach der anderen: Den Stiftungsräten Heinz Lederer und Gregor Schütze wurden Interventionen vorgeworfen, Stiftungsrat Thomas Prantner musste zurücktreten, weil ihn ebenfalls ungustiöse Vorwürfe einholten. Danach rollten auch die Köpfe im ORF-Management selbst.

Werbechef Oliver Böhm wurde zunächst beurlaubt und nach einer Compliance-Prüfung Ende Juni fristlos entlassen. Spitzenmanager Pius Strobl wurde freigestellt, damit Hinweise auf mögliches Fehlverhalten untersucht werden können. Der ORF betonte ausdrücklich, dass dies keine Vorverurteilung darstelle. Erst vor wenigen Tagen folgte der nächste Paukenschlag: ORF-III-Chef Peter Schöber wurde abberufen und mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Laut Generaldirektorin Ingrid Thurnher hatten interne und externe Untersuchungen Verhaltensweisen festgestellt, die mit einer Führungsfunktion im ORF nicht vereinbar seien.