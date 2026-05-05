Trocken wie selten zuvor: Diese Gefahren lauern

Hinter den Traktoren gehen die Feldwege in Staub auf. Riesige Wolken steigen hoch und werden vom starken Wind verblasen. Die Bilder aus dem Retzer Land sind keine Seltenheit. Auch in anderen Regionen, wie etwa Gleisdorf, Langenlebarn, Bruck an der Mur, Zeltweg, Wien oder Allentsteig fielen im April nicht einmal 15 Prozent der sonst üblichen Regenmengen.