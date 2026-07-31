Unwetter: Staubecken verhinderte Schlimmeres

Die Unwettergefahr bleibt Tirol auch in den nächsten Tagen erhalten, laut Wetterdiensten zumindest bis Dienstag. Im Ötztal gehen indessen die Aufräumarbeiten nach Starkregen und Muren weiter. Der Schaden ist enorm. 80 Feuerwehrleute und zusätzlich 25 Soldaten verstärken seit Freitag die örtlichen Hilfskräfte.