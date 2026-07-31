Aktuelle Hitzewelle könnte alle Rekorde sprengen

So extrem war die Hitze in Österreich laut den Forschern des Wegener Centers der Uni Graz noch nie. Die derzeitige Hitzewelle werde voraussichtlich sogar den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2013 übertreffen und damit zur stärksten seit Beginn der Messungen werden. Selbst das bisherige Rekord-Hitzejahr 2015 dürfte 2026 übertroffen werden.