In dieser Gemeinde sind Leerstände kein Thema

Für den Gemeindechef ist aber klar, dass die Ferlacher Bevölkerung einen Profit aus dem neuen Unternehmen am Hauptplatz ziehen muss. „Daher werden wir uns die Konzepte der Betriebe ganz genau anschauen und dann eine nachhaltige Entscheidung treffen. Der Hauptplatz muss weiterhin belebt bleiben.“ Immerhin komme die Gemeinde den Betrieben auch in Form einer günstigen Pacht entgegen.