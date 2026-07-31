Nach Blitzschlag brannte Waldstück bei Stausee

Gewitterzellen zogen am Freitagabend über Tirol hinweg. Im Zillertal brach vermutlich wegen Blitzschlags ein Waldbrand nahe dem Schlegeis-Speicher aus. Die Bergrettung musste wegen mehrerer Alpin-Notfälle ausrücken.
Seit den frühen Abendstunden sind die Feuerwehren Mayrhofen, Ginzling und Schwaz mit dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol wegen des Waldbrandes im unwegsamen Gelände oberhalb des Friesenberghauses beschäftigt. Vermutet wird ein Blitzeinschlag, der zu dem Feuer geführt hat. Die Löschwasseraufnahme durch den Polizeihubschrauber erfolgte direkt vom Parkplatz am Stausee.
Gewitter brachten Wanderer in Schwierigkeiten
Die Bergrettung musste am Freitagabend mehrfach ausrücken, weil Wanderer aufgrund der Gewitter in Bergnot geraten waren. So zum Beispiel in Kirchdorf am Wilden Kaiser, wo zwei Personen betroffen waren. In Mieming am Wanderweg Tajakante Klettersteig wurden fünf in Bergnot befindliche Personen gesichert, in Obsteig laut einer ersten Meldung der Leitstelle zwischen sechs und neun Personen.
Kleinräumige Murenabgänge
Die Jenbacher Landesstraße musste nach einer Vermurung gesperrt werden. Dort stand die Freiwillige Feuerwehr Jenbach im Einsatz, mittlerweile ist die Straße wieder freigeräumt.
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