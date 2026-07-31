Nach Blitzschlag brannte Waldstück bei Stausee

Gewitter brachten Wanderer in Schwierigkeiten

Die Bergrettung musste am Freitagabend mehrfach ausrücken, weil Wanderer aufgrund der Gewitter in Bergnot geraten waren. So zum Beispiel in Kirchdorf am Wilden Kaiser, wo zwei Personen betroffen waren. In Mieming am Wanderweg Tajakante Klettersteig wurden fünf in Bergnot befindliche Personen gesichert, in Obsteig laut einer ersten Meldung der Leitstelle zwischen sechs und neun Personen.